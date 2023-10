GdS – Inter, fischietti quasi inutili: “Lukaku appena toccava palla gliela portavano via”

Alla fine i tifosi dell'Inter si sono fatti sentire con Romelu Lukaku , eccome. I fischietti sono entrati allo stadio e l'assordante rumore ogni volta che l'attaccante della Roma entrava in possesso di palla c'è stato. Peccato, per i tifosi nerazzurri che volevano fischiarlo, che abbia toccato pochissimi palloni.

Come scrive La Gazzetta dello Sport "Benché vietati, i tifosi dell’Inter avevano introdotto un bel po’ di fischietti a San Siro. L’indicazione era chiara: non fischiare sempre, ma solo quando il Grande Nemico entra in azione. Ecco, si può dire che quei fischietti siano stati quasi inutili. Il povero Romelu, abbandonato a se stesso, toccava la palla per pochi istanti, poi gliela portavano via. I fischi partivano e subito si spegnevano. Quasi una delusione, per chi si era impegnato tanto a creare quel clima ostile".