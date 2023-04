Inter, turnover contro il Monza. Lukaku cerca il gol su azione che manca da agosto

L'Inter torna in campo questa sera a San Siro in occasione del match di campionato contro il Monza, crocevia fondamentale in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Per l'occasione, come scrive La Gazzetta dello Sport, Inzaghi potrebbe optare per un mini turnover: "Il ritorno di mercoledì col Benfica condizionerà comunque le scelte dell'allenatore: la coppia da Champions Lautaro-Dzeko, piuttosto opaca in questo tratto di stagione, dovrebbe lasciare il posto ai più freschi Correa e Lukaku. Soprattutto Romelu è spinto da rinnovata fiducia e da un obiettivo preciso: il gol su azione in campionato gli manca da metà agosto, dalla prima giornata in Salento, e l'attesa lo sta divorando. Il cecchino dal dischetto vuole, pretende, un gol "normale" e spera di realizzarlo in una serata che può fungere da molla in campionato.