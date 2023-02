Lukaku: “Gol? Contento per l’Inter. Già concentrato sul ritorno. Con Barella…”

Inutile parlare del futuro. Penso che parlare di presente sia più importante. Il ritorno non sarà facile: il Porto è una squadra di qualità che può darti difficoltà a livello mentale per il loro approccio. Ma hanno anche qualità con la palla e dobbiamo essere pronti per quella gara lì.

Se devo andare in un posto per far del male a qualcuno vado con lui perché è un grande centrocampista, di qualità, lui è il primo che mi dà la motivazione per andare più forte, sono contento per lui. Percjé è un giocatore che sa fare la differenza per me.