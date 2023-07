Inter, Lukaku ha tradito tutti: “Inviava foto e video degli allenamenti ai dirigenti” e poi…

Non c'è modo di far cambiare idea a Zhang e all'Inter su Lukaku. Tutti in casa nerazzurra si sentono traditi dal giocatore che hanno riaccolto dopo essere scappato al Chelsea post scudetto con Conte. Ora Romelu ha provato a riallacciare i contati, ma non c'è una riapertura da parte di nessuno.

"Come fidarsi ancora di una persona che fino a tre giorni prima del voltafaccia e del giochino scoperto dai dirigenti dell’Inter, agli stessi dirigenti inviava via whatsapp un report giornaliero dei suoi allenamenti in vacanza al mare, con tanto di foto e video allegati? Diceva e mostrava di sudare per l’Inter: così non era, l’hanno dimostrato i fatti. E così non potrebbe essere nuovamente", riporta La Gazzetta dello Sport.