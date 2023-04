Lukaku, l’Inter evita polemiche arbitrali: “Ecco perché non verrà fatto ricorso”

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'Inter ha deciso di non fare ricorso per la giornata di squalifica a Lukaku

"L'Inter si aspettava la squalifica per una giornata del 90 nerazzurro, con la punta che non potrà essere quindi a disposizione di Simone Inzaghi per la semifinale di ritorno con i bianconeri, mercoledì 26 aprile. Non verrà infatti presentato alcun ricorso in merito (sostanzialmente si sarebbe dovuto confutare il secondo giallo sventolato a Romelu, con possibilità, regolamento alla mano, praticamente nulle di veder ribaltata la sanzione ricevuta), con la speranza di vedere Big Rom decisivo nell’eventuale finalissima della competizione"