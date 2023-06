Inter, non solo Lukaku: interesse anche per Chalobah. Contatti con l’Arsenal per Balogun

I nerazzurri continuano a discutere col Chelsea per Lukaku e non solo. Intanto contatti con i Gunners per il giovane attaccante

Gianni Pampinella Redattore

In questa fase di mercato il primo obiettivo dell'Inter è confermare Romelu Lukaku anche la prossima stagione. Con Dzeko a un passo dal Fenerbahce e Correa che potrebbe partire in prestito, l'attacco è la priorità del club nerazzurro. Come sottolinea Libero, l’Inter tratta con il Chelsea per Big Rom che non ha alcuna intenzione di tornare in Premier la prossima stagione.