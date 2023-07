Ts: “Lukaku, la Juve non gradisce essere buttata in mezzo dal Chelsea. L’Inter…”

Come sottolinea il quotidiano, per agitare con ancora più vigore le acque è stata tirata in ballo pure la Juve che però non ha gradito

Nelle ultime ore si è parlato di un inserimento della Juve per Romelu Lukaku. Notizia lanciata dall'Inghilterra e confermata da alcuni quotidiani. Ma, secondo quanto riporta Tuttosport, quotidiano che conosce bene le vicende di casa Juve, sottolinea che il belga non ha cambiato linea di pensiero. "L’Inter sa bene che, in una trattativa, fa parte del gioco mettere pressione alla controparte per ottenere ciò che si vuole, nel caso del Chelsea 45 milioni - ovvero la cifra a cui Big Rom sarà a bilancio nel giugno 2024 quando scatterà l’acquisto da parte del club nerazzurro".