Nei prossimi giorni proseguirà la trattativa tra l'Inter e il Chelsea per riportare a titolo definitivo Lukaku a Milano

Romelu Lukaku vuole l'Inter il più presto possibile, ma dovrà aspettare ancora un po'. Il Chelsea non intende svendere l'attaccante e ieri dall'Inghilterra ha fatto rimbalzare voci su una richiesta di 45 milioni di euro.

"La trattativa sta di fatto entrando nella fase più calda. L’Inter aveva finora messo in preventivo una cifra vicina ai 30 milioni. L’impressione è che Beppe Marotta salirà fino a 35 milioni, bonus inclusi. E con una leggera limatina ulteriore l’affare verrà chiuso. Non prima di 5-6 giorni probabilmente, perché la trattativa non è comunque delle più semplici sotto molti punti di vista, ma il futuro di Romelu è sempre più nerazzurro", puntualizza il Corriere della Sera.