Ieri il ds dell'Inter Piero Ausilio è volato a Londra per incontrare il Chelsea. Un primo sondaggio per iniziare a parlare dei tanti giocatori che ci sono sul piatto tra le due società. In primis Romelu Lukaku. L'attaccante, in prestito all'Inter dai Blues, non vuole rientrare a Londra e spera in un accordo tra i due club.