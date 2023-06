Sky – Lukaku-Koulibaly, primo no del Chelsea. Barella-Newcastle? Nessuna conferma

Poi ha anche aggiunto una nota sulle voci di mercato arrivate dall'Inghilterra, in particolare dal Telegraph che parlava di un'offerta di 50 mln di sterline per Barella. "Non abbiamo avuto la minima conferma, con tutto il rispetto per il sito inglese. Non abbiamo conferme sia sul fatto che il giocatore possa accettare la destinazione, sia sull'offerta. 58 mln di euro, sarebbero insufficienti per portare via il centrocampista dalla squadra milanese", ha concluso il giornalista.