Da Zhang a Inzaghi tutti d’accordo su Lukaku: “L’Inter non ha nemmeno studiato un piano B”

"Nel giorno del vertice di mercato post Istanbul, è intorno a questo nome che tutti - Zhang, i dirigenti, Simone Inzaghi - si sono trovati d’accordo. La necessità di confermarlo è tecnica e anche finanziaria. Riavvolgendo il nastro, ipotizzando una chiusura di questa trattativa a 40 milioni, l’Inter avrebbe versato per Lukaku in tutto 108 milioni (compresi i 68 del 2019), ricevendone 113 dal Chelsea nel 2021. Di fatto, come aver avuto Lukaku in rosa senza aver speso per il cartellino, pagando solo l’ingaggio. Mica male", aggiunge Gazzetta.