Lukaku? Per la Juve non è una priorità. Allegri spinge, club freddo verso la soluzione Romelu

"Oggi alla Juve ci sono altre impellenze. Lukaku, dunque, non è una priorità. Semmai un piano d’emergenza o un di più da agosto inoltrato, sempre che ce lo si possa permettere e nel frattempo sia partito DV9. Ma Dusan, per ora, non ha ancora una vera e propria offerta sul tavolo. Il Psg si è interessato, ma non spinge ancora con decisione, mentre i sondaggi veri dall’Inghilterra sono arrivati solo da club “minori” (West Ham e Aston Villa). In più, in rosa ci sono già Milik e Kean".

"Big Rom, poi, è uno che “pesa” anche a bilancio. Per l’ingaggio faraonico (oggi a Londra guadagna 11 milioni di euro netti all’anno…) e per il prezzo del cartellino fissato dal Chelsea. A meno di ripensamenti, i Blues non scendono sotto i 40 milioni e non hanno molti margini per farlo da qui a un mese. Non proprio bruscolini per un 30enne che nell’ultima stagione si è perso 20 partite per infortunio. Certo, le vie del mercato sono infinite, non sono mancate le estati in cui siamo rimasti tutti a bocca aperta. E chissà che negli ultimi giorni di agosto Lukaku non possa diventare addirittura un’occasione in prestito, dovesse ancora essere parcheggiato tra gli indesiderati a Cobham, il centro d’allenamento del Chelsea. Scenario comunque complicato da immaginare. Per questo la Juve sta serena alla finestra. Senza patemi", chiude Gazzetta.