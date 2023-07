SM – Onana, oggi rilancio United. Lukaku? Ecco la nuova offerta dell’Inter: il Chelsea…

André Onana è ad Appiano Gentile per il primo giorno di ritiro con l'Inter ma il suo destino sembra essere già scritto, anche se la trattativa che dovrebbe condurlo al Manchester United procede più lentamente del previsto. Un segnale, la scelta dell'Inter di convocare Onana in ritiro, proprio rivolto ai Red Devils. E infatti oggi è atteso il rilancio dello United che punta proprio all'ex Ajax per sostituire De Gea, andato a scadenza di contratto. L'offerta del club inglese deve avvicinarsi ai 60 mln totali (bonus compresi) richiesti dall'Inter.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, i nerazzurri, non appena si chiuderà l'affare Onana, si fionderanno su Romelu Lukaku, per il quale è stata già fatta una seconda offerta al Chelsea di 30 mln più 5 di bonus. La richiesta del Chelsea è sempre di 40 mln, sintomo che non si è ancora in dirittura d'arrivo.