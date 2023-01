Sky – Futuro Lukaku, cambia la formula? “Il prezzo, Dumfries e la posizione Inter”

Romelu Lukaku lo ha detto chiaramente: vuole restare all’Inter anche in futuro. Il club nerazzurro dovrà sedersi nuovamente a trattare con il Chelsea per Big Rom, ecco le novità in arrivo da Sky Sport sulla situazione.

“È difficile pensare che il Chelsea possa cederlo un’altra volta in prestito senza riscatto. La volontà del giocatore è sempre chiara ed è un segnale per la sua permanenza, ma l’Inter deve sempre accordarsi col Chelsea. Il club inglese segue Dumfries e può chiederlo nei dialoghi per Lukaku, è un’ipotesi. L’Inter invece vorrebbe tenere i discorsi slegati. Oggi il valore di Lukaku è sui 70/80 milioni, il Chelsea vuole un diritto di riscatto almeno per cederlo”, le parole dallo studio di Sky.