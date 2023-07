Riscatto Lukaku ora è una priorità: ecco l’offerta che l’Inter farà al Chelsea

Come riportato da Tuttosport, l'Inter ha deciso di investire parte dei soldi della prima cessione (Onana o Brozovic) per Lukaku

Non appena l'Inter metterà a segno la prima cessione, i nerazzurri proveranno a intavolare una trattativa col Chelsea per Lukaku, la cui permanenza a Milano è la prima priorità: "A Milano ormai sanno che non potranno riprendere il belga in prestito, serve un'offerta al Chelsea che comprenda, oltre al prestito oneroso (ancora 8 milioni?), un riscatto nel 2024, probabilmente obbligatorio. L'Inter ragiona su una cifra intorno ai 30 con pagamento ovviamente dilazionato. Ma per passare dai pensieri ai fatti, serve vendere", commenta Tuttosport.