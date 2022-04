Musmarra: “Lukaku sente alcuni big dell’Inter oltre che i dirigenti. Ha detto che accetta di…”

Alfio Musmarra, intervenuto a Telelombardia, ha aggiornato la situazione relativa a Romelu Lukaku. Il belga vuole l'Inter

"Lukaku fino a qualche ora fa si è intrattenuto con la dirigenza dell'Inter e con alcuni giocatori importanti della rosa. Lui ha detto che è disposto a rientrare nei parametri di ingaggio della società. Questo è un dato di fatto. Poi resta da vedere cosa vorrà fare il Chelsea e la nuova proprietà del Chelsea. In Inghilterra Lukaku non ha mercato, il Tottenham non fa quel tipo di investimento su giocatori non giovani. Ma l'Inter non può comprarlo, può arrivare solo in prestito magari biennale. Ma l'Inter di certo non può comprare il cartellino di Romelu Lukaku".