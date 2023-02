Inter, Lukaku vuole i 90′. A Romelu serve una gara intera per salire di condizione

Lukaku ha bisogno di giocare. Il centravanti dell'Inter non è ancora in condizione ottimale, ma ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per far salire il suo stato di forma.

"Il belga “chiede” una gara da iniziare e completare per tornare in sé una volta per tutte. In fondo, Romelu ha bisogno di tirare via il freno, fisico e mentale, che lo ha rallentato e poi esplodere finalmente il massimo della potenza. Lukaku è convinto che manchi solo un po’ di continuità per sentire la fiducia passata. Rom sa che i 90’ in campo sono ormai la premessa per ogni possibile crescita sul campo: non è un tema di cui serve discutere con l’allenatore — il rispetto dei ruoli non è in discussione ad Appiano –, ma è in parte un’evidenza che arriva dal passato.