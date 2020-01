Inter-Cagliari, maglia speciale per il Capodanno cinese: già in vendita sullo store nerazzurro

In occasione di Inter-Cagliari di domenica, in programma alle 12.30 al ‘Meazza’, i nerazzurri scenderanno in campo con una speciale maglia per celebrare il Chinese New Year. Come in occasione del match dello scorso anno, i nomi dei calciatori sulle maglie saranno scritte in caratteri cinesi. La grande novità risiede nei numeri di maglia, realizzati per la prima volta con un pattern recante il tradizionale “FU” 福, tipico messaggio di buona fortuna, in diversi stili di calligrafia cinese.

Non è la prima volta che gli ideogrammi cinesi compaiono sulla maglia nerazzurra. Nelle passate stagioni, in diverse occasioni, lo sponsor Pirelli è comparso in lingua cinese: nell’aprile 2008 proprio in occasione di Inter-Cagliari, iniziativa intrapresa anche nel 2006 e nel 2007 contro Chievo e Livorno e nella Supercoppa 2009 giocata a Pechino.

Le speciali maglie nerazzurre saranno acquistabili sull’Official Online Store.

(Inter.it)