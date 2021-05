Inter, chi sostituisce Pirelli? GdS: “Main sponsor probabilmente americano”

Dopo 26 anni di collaborazione, oggi Pirelli ufficialmente saluterà l'Inter: il club cerca un nuovo sponsor, probabile che sia USA

Pirelli, in sostanza, ricalibra il suo ruolo e sarà 'Global Tyre Partner' fino al 2024, ossia fornirà i suoi pneumatici. "In ogni caso, oggi con l’Udinese non ci sarà nessuna inaugurazione della prima maglia che verrà, proprio perché va ancora trovato lo sponsor che sostituirà Pirelli", spiega La Gazzetta che tuttavia fornisce anche più di un dettaglio su chi possa essere il sostituto di Pirelli. "Probabile che il nuovo partner sia statunitense, ma se ne saprà di più nelle prossime settimane, più serene per le casse dell’Inter visto l’arrivo di 275 milioni di euro dal fondo californiano Oaktree. Sparirà comunque sulla prossima maglia anche lo spazio posteriore con la scritta Drive (legata direttamente a Pirelli) sotto al numero: al suo posto comparirà un nuovo partner, Lenovo".