EDICOLA CDS / La Juve è adesso: dopo 10 anni rischia. Dipende da Napoli e Milan

La prima pagina del quotidiano sportivo, in edicola domani domenica 23 maggio, con la corsa Champions in primo piano

Milan, Juventus e Napoli si giocano tutto negli ultimi 90 minuti. Tre squadre per due pass in Champions League: in palio un posto tra le prime quattro. "La Juve è adesso: Pirlo a Bologna per l'ultimo assalto ma dipende da Napoli e Milan" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina.