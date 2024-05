E' andata in onda ieri l'intervista rilasciata da Paolo Maldini, ex calciatore ed ex dirigente del Milan, ai microfoni di Radio Serie A. La bandiera rossonera ha, nel corso della chiacchierata, elogiato l'Inter per la vittoria dello scudetto, lanciando anche qualche frecciatina al modo di programmare del Milan. Ecco la reazione che hanno suscitato le sue parole secondo Libero: "Le parole di Paolo Maldini a Radio Serie A non sono passate inosservate, soprattutto in casa Milan. Non è un mistero che la bandiera rossonera non abbia gradito li modo in cui è stato silurato da Cardinale e soci, ecco perché non stupisce la stoccata al club, rifilata tramite i complimenti all'Inter".