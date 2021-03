Males, l’ex allenatore: “Grande delusione. Firma con l’Inter senza consultarci”

Fabio Celestini, tecnico del Lucerna, non ha avuto parole di stima nei confronti dell'attaccante svizzero di proprietà dell'Inter

Darian Males non ha garantito fino a questo momento l'exploit che ci si attendeva da lui. Dopo le brevi parentesi con Inter e Genoa, l'attaccante svizzero è tornato in Svizzera, prestato dall'Inter al Basilea. Si è tornato a parlare di lui nel suo Paese e Fabio Celestini, allenatore del Lucerna che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che professionistico, non ha avuto parole di elogio nei suoi confronti: “Darian è una grande delusione", ha detto ai microfoni di Basler Zeitung. "Se c'è un esempio di come non comportarsi, è Darian. Ha firmato con l'Inter dopo 19 partite in Super League. E poi ha anche spinto il trasferimento. Non ha nemmeno mostrato il suo apprezzamento per il suo club, dove è cresciuto".