Inter, manca anche un centrocampista. Samardzic in pole, ma che concorrenza…

Il centrocampista dell'Udinese è il preferito per rinforzare la mediana di Inzaghi. L'Inter ci proverà, ma non è l'unica sul giocatore

La rosa di Inzaghi è ancora incompleta. Oltre a un portiere e l'attaccante, che al momento sono le priorità del mercato nerazzurro, al tecnico mancano anche un difensore e un centrocampista. In mezzo al campo per completare il reparto c'è un nome che piace a dirigenza e a Inzaghi.

"In attesa di capire se ci saranno sviluppi su Gosens (se dovesse partire, destinazione Germania, assalto a Carlos Augusto del Monza) e Correa (nel caso si lavorerà per un attaccante con caratteristiche diverse dagli altri in rosa), l’Inter cercherà poi un sesto centrocampista. Il profilo? Preferibilmente giovane e con buon fisico: piace molto Samardzic dell’Udinese, ma la concorrenza è ampia", scrive Tuttosport.