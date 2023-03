SM – Mani Rabiot-Vlahovic, Rocchi infastidito da parole Inzaghi. Su Chiffi…

Continuano le polemiche per i tocchi di mano di Rabiot e Vlahovic che hanno viziato l'azione del gol di Kostic in Inter-Juventus. Con le immagini emerse nel post gara, anche l'infrazione dell'attaccante serbo è ormai piuttosto evidente, per questo non si placa la rabbia dell'ambiente nerazzurro dopo una sconfitta che accende ulteriormente la lotta per un posto in Champions League.