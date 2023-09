Marelli: “Gol Dimarco buono: Bastoni non ostruisce mai il portiere dell’Empoli”

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex arbitro Luca Marelli ha commentato così l'apertura agli audio Var fatta a DAZN: "Quello a cui servirà questa trasmissione è portare un po' di chiarezza. Quello che è emerso con forza è la grande professionalità che c'è dietro al lavoro di arbitri e varisti. E forse qualcuno si sarà anche accorto sotto che pressione lavorano tutti. E poi c'è la parte regolamentare, perché questo è importante, anche per sfatare dei miti che ancora resistono nel pubblico. C'è ancora tanta gente che il varista chiama l'arbitro e questo non risponde. Non è assolutamente così e con questo sfateremo certe credenze. Ci saranno episodi che faranno discutere per interpretazioni possibili diverse, ma sarà bello capire come si arriverà a una certa decisione in base al regolamento. Berardi? L'ho detto subito che era chiaramente rosso.

Spazio anche al giudizio su altri episodi poi. Nello specifico di Empoli-Inter, per spazzare via ogni snervante dubbio sul gol di Dimarco, ha aggiunto Marelli: "Quello che bisogna valutare in tale circostanza è se il calciatore ostruisca almeno in parte la visuale del portiere. Non c'è mai ostruzione di Bastoni, il portiere ha sempre visto il pallone, tranne in frangenti in cui è ostruito da altri giocatori. Tra l'altro si vede da un'immagine ottenuta da un fotografo il calzettone di Ebuehi che tiene probabilmente in gioco tutti. Ci interessa per togliere qualsiasi dubbio, ma in ogni caso la posizione di Bastoni non è influente".