Inter, Marotta e Ausilio sicuri: “Non vogliono cedere nessuno di questi 3 cardini”

Secondo il Corriere dello Sport, i due dirigenti hanno scelto i tre calciatori cardini del progetto Inter: eccoli

Il piano dell'Inter è chiaro: i gioielli futuribili della squadra non si toccano. Ecco perché, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra avrebbe individuato i tre calciatori chiave che saranno le colonne portanti del nuovo progetto tecnico. Spiega il quotidiano: "Marotta e Ausilio vogliono fare di Barella una colonna della squadra del futuro e non pensano di cedere lui, Lautaro e Bastoni. Se poi saranno obbligati a farlo dalla situazione economica della società, è un altro discorso. Quei tre però sono i cardini del progetto tecnico attuale".