Marotta nominato Cavaliere della Repubblica: “Coronamento di 40 anni di carriera”

Importante e prestigioso riconoscimento per l'amministratore delegato nerazzurro, premiato questa mattina a Milano

Prestigioso riconoscimento per Giuseppe Marotta , CEO Sport di FC Internazionale Milano. Quest'oggi, presso la sala Verdi del Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano, gli è stato conferito per iniziativa del Presidente della Repubblica il diploma dell'onorificenza di Cavaliere, durante la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana".

"Questo riconoscimento mi è molto gradito e rappresenta il coronamento dei miei oltre 40 anni di carriera. Sono molto orgoglioso di riceverlo e colgo l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e hanno lavorato con me in tutti questi anni", le parole del CEO Sport Giuseppe Marotta.