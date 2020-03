GdS – Serie A, oggi l’assemblea di Lega: sul tavolo i tagli degli stipendi dei calciatori

Si terrà oggi una nuova assemblea della Lega di Serie A per continuare a studiare le giuste contromisure da adottare per far fronte alla stop per l’emergenza Coronavirus. Tra questi c’è la questione legata ai tagli degli stipendi dei calciatori, un tema che ha accesso il dibattito negli ultimi giorni.

La Gazzetta dello Sport spiega le posizioni delle contendenti: da una parte ci sono i club, che vorrebbero una decurtazione degli ingaggi davanti a un impegno azzerato tra allenamenti e partite, sul modello della disoccupazione parziale adottata in Francia; dall’altra c’è l’AIC guidata dal presidente Damiano Tommasi, che chiede di quantificare il danno subito dal mondo del calcio per capire quale condividerlo.

1,3 miliardi di euro. È questo il monte ingaggi complessivo della Serie A, sul quale si sta lavorando. “L’AIC agirà come soggetto ‘politico’, potrebbe dettare una linea ma non imporre una decisione a ogni singolo giocatore. Il sindacato non si sottrarrà alle responsabilità di condividere le enormi perdite dei club, ma vuole capire come poterlo fare“.