Marotta: “Inzaghi, tante critiche anche ingiuste. Celebriamo lui e giocatori”

Tifosi che non sono entrati? Ringrazio tutti i presenti e siamo vicini ai migliaia che non sono riusciti a entrare col biglietto. Faremo esposto all’UEFA per capire cos’è successo, è un fatto grave, che non deve mai più ripetersi. Ho visto piangere bambini, famiglie intere, siamo vicini a questi nostri tifosi. Una situazione di profondo disagio.