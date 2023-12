Marotta: “A gennaio niente colpi che stravolgeranno, qualcuno andrà in prestito. Rosa importante”

A margine del Gran Galà del calcio italiano, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato così a Sky Sport: “Inter ingiocabile in Italia? Abbiamo raggiunto un livello di consapevolezza e maturità notevole, affrontiamo tutti gli avversari a viso aperto. Ci sono individualità che emergono più di altre, alcuni esperti e altri giovani, è un mix. Con molta umiltà abbiamo disegnato un modello vincente in campo e fuori con Ausilio, Baccin e Zanetti. Abbiamo un comune denominatore: trovare giocatori importanti. In un club di calcio serve avere un obiettivo unico, è importante la coesione”.

“Il gruppo è molto omogeneo, per ogni ruolo ci sono giocatori importanti. Carlos Augusto ha fatto un ruolo inedito con capacità e autorevolezza. Inzaghi ha giocatori importanti, lui ha raggiunto un livello molto valido, l’allenatore. Tutti insieme si lavora con grande cultura del lavoro per raggiungere obiettivi importanti. Per il mercato dico che il gruppo è forte, non abbiamo lacune particolari e a gennaio non è facile trovare opportunità che si trovano d’estate. Non credo faremo colpi che sconvolgeranno la squadra, vediamo qualche situazione in prestito. I giocatori a disposizione di Inzaghi sono importanti”.