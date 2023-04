Marotta: “Premio quarto posto? Sarebbe deprimente, obiettivo alla portata”

“Con Coppa Italia e Champions non avevamo previsto questa situazione, è straordinario in positivo. Deficitario invece è il cammino in campionato, dobbiamo trovare continuità in Serie A. La forza della squadra la sanno tutti, dobbiamo colmare questa lacuna. Inzaghi lo sta facendo nel migliore dei modi. È uno stress anche per i giocatori essere in tre competizioni. Servono motivazioni e spirito di attaccamento per i colori. Premio? Sarebbe un aspetto negativo, i giocatori non devono essere mercenari. L’obiettivo deve essere alla loro portata. Sarebbe deprimente. Ho eliminato premi per le qualificazioni quando sono arrivato, l’Inter deve esserci sempre. Se gli altri saranno più bravi, lo si dice. Le motivazioni dobbiamo accentuarle col dialogo, col confronto, non con i soldi”.