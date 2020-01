Repubblica – Scintille feroci tra Inter e Roma. Anche ieri Marotta ha costretto Petrachi a…

Un nervosismo latente, che ha rischiato di far saltare un affare fatto. Lo scambio tra Spinazzola e Politano, alla fine, dovrebbe andare in porto ma Beppe Marotta ha fatto sudare i giallorossi, costringendoli a rivedere la formula dell’affare.

“Ieri l’ad dell’Inter Marotta ha piazzato un’altra pedina: mentre cerca una squadra per Lazaro, già bocciato o quasi, è arrivato a un accordo con il Manchester United per Ashley Young, esterno 34enne buono per le due fasce: costerà 1,5 milioni e arriverà oggi a Milano. Anche per questo, mercoledì, aveva deciso di ridiscutere lo scambio tra Politano e Spinazzola, esterno pure lui come Young, e vero pomo della discordia con la Roma”, evidenzia Repubblica.

Petrachi costretto ad una trattativa fiume

“Ancora ieri sera, il ds giallorosso Petrachi doveva trattare strenuamente col dirimpettaio nerazzurro Ausilio dettagli minimali di quello scambio saltato e ricucito più volte. Si farà, ma non a titolo definitivo. La quadra si è trovata col prestito e un riscatto obbligatorio solo dopo la 15ª presenza dei due giocatori. Ma dopo scintille feroci e stridenti”, sottolinea ancora Repubblica.



(Repubblica)