GdS – Post-Conte, se salta Allegri Marotta ha il piano B: tre nomi, due portoghesi

L'Inter punta tutto su Max Allegri ma, in caso di mancato accordo, ci sono già dei nomi valutati da Marotta: i dettagli

Dopo l'addio di Conte, l'Inter è alla ricerca di un allenatore: in attesa dell'esito dell'all-in su Allegri, i nerazzurri valutano altri profili. "Il sì di Allegri darebbe sollievo, servirebbe a riportare tutto in uno stato di calma apparente, anzi ridarebbe entusiasmo all’ambiente e ai giocatori. Ma se l’operazione Max, complessa per stessa ammissione dei protagonisti, non dovesse andare in porto, il club nerazzurro non si farà trovare impreparato", spiega infatti La Gazzetta dello Sport.