Marotta: “Ci giochiamo il sogno per tutti, a partire da Zhang. Pullman in ritardo? Solo 3 minuti”

Come hai vissuto l'attesa?

"E' la manifestazione più importante al mondo, fare una semifinale, in un contesto tutto italiano, un derby nel derby è qualcosa di magico e indimenticabile. E' inedito e c'è tanta emozione, la squadra ha tanti giocatori maturi, alcuni hanno giocato in grandi club e sono stati protagonisti in Champions, il Milan ha il dente avvelenato e dobbiamo essere timorosi, rispettosi ma sicuri di noi stessi"