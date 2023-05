Onana: “Oggi più che mai abbiamo bisogno dei tifosi. Dipende tutto da noi”

"Stasera dipende da noi, è una partita sicuramente difficile, tra poco scendiamo in campo per vincere. Il risultato dell'andata non conta nulla, giochiamo in casa e faremo di tutto per vincere. Oggi più che mai abbiamo bisogno dei tifosi, con loro siamo più forti. Loro ci daranno qualcosa in più per vincere. Leao? Non importa che giochi o no, abbiamo già giocato in Supercoppa e anche nel derby di campionato, oggi conta vincere"