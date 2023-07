Marotta su Suarez: “Grande perdita, era innamorato della sua Inter. Nel ’65 ero a San Siro e…”

"E' una grandissima perdita perché valuto anche l'uomo: rappresenta un calcio romantico che non c'è più, era innamorato della sua Inter. Era stato osservatore dell'Inter finché ce la faceva, lascia molto ai posteri. Mi ricorda molto Pirlo ma aveva grandi qualità umane che non si possono dimenticare. Dal punto di vista calcistico, la somiglianza con Pirlo è uno spaccato su cui fare riferimento. La sua caratteristica principale era il lancio lungo alla Pirlo, all'epoca era una novità. Era il metronomo di quell'Inter che ha scritto pagine importanti per il calcio italiano ed europeo, non solo dell'Inter"