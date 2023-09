Marotta: “Squadra con titolari e co-titolari. I cambi? Inzaghi valuta meglio di tutti”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Real Sociedad: "Cosa ci aspettiamo da questa Champions? Magari quello che è successo l'anno scorso, migliorando la nostra performance. Siamo contenti di essere anche in questa edizione protagonisti, lo chiede la storia e il blasone del nostro club. Vogliamo come sempre onorare la nostra presenza nel migliore dei modi. Se Inzaghi ha maggior consapevolezza? Assolutamente sì, e non solo lui. Questo è un modello nato anni fa, quando ancora quasi nessuno aveva giocato in Champions o raggiunto livelli importanti. Adesso la consapevolezza, la certezza, c'è grande senso di appartenenza, ci sono tanti valori che depongono favorevolmente. E che il nostro cammino sia pieno di sole.