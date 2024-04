"Lautaro e Inzaghi? Non ci saranno problemi, da parte loro c'è grande voglia di restare. Arriveremo alla firma con calma. Da domani penseremo al futuro per arrivare alla conclusione. Io sono contentissimo di stare all'Inter, sono felice. E' una grande società, di grande blasone, andrò avanti finché le forze me lo consentiranno. L'obiettivo sarà riconfermarsi, dobbiamo ripartire con umiltà. Dobbiamo mantenere un concetto di sostenibilità, dando un occhio all'aspetto bilancistico. Lo abbiamo fatto l'anno scorso e ha funzionato. I nostri tifosi possono essere fiduciosi".

"Gli attacchi? Gestire questi momenti non è facile. C'è cultura dell'invidia, bisogna essere bravi a farsi scivolare tutto addosso, altrimenti diventa un problema. Volevamo andare avanti per la nostra strada e ci siamo riusciti benissimo. Siamo stati bravi a sostituire i partenti. Non ci allarmiamo nel caso in cui ci sono partenze importanti. Sono partiti giocatori come Hakimi e Lukaku e non ci siamo mai allarmati. Queste sono caratteristiche molto positive. Champions? Fatta anche di circostanze favorevoli. Lì dobbiamo migliorare, quest'anno qualcosa è mancato. Dobbiamo trovare lì la giusta determinazione trovata l'anno scorso".

"Pimco? Con Zhang abbiamo parlato in modo non diffuso. La sua intenzione è di proseguire al vertice della società ed è la cosa più importante. Sarà la proprietà ad annunciare, ma c'è la voglia di proseguire con determinazione, per noi non cambia nulla. Andiamo avanti con il nostro modello, i club italiani devono essere bravi a fare operazioni con competenza. Delega tanto ed è giusto che rendiamo conto a lui. Ci fa lavorare con tranquillità".

(Fonte: Sky Sport)

