"Per me non è solo il brasiliano più importante nella storia dell'Inter. È il miglior giocatore della storia. Quello che dico è abbastanza soggettivo. Per per quello che ha fatto 30 anni fa, e se avesse avuto la fortuna di non avere problemi fisici, avrebbe vinto 10, 12, 13 Palloni d'Oro perché era irraggiungibile. Ronaldo ha fatto le giocate di Messi, con la velocità di Cristiano Ronaldo. Ha fatto cose che nessun altro era in grado di fare, grazie alla velocità e alla tecnica che metteva in atto".