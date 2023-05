Materazzi: “L’Inter ora deve provare a vincerle tutte. Finale Champions darà grande spinta”

Nel corso di un'intervista rilasciata a Il Mattino, Marco Materazzi ha parlato del momento dell'Inter in vista della sfida contro il Napoli ma, soprattutto, in vista della finale di Champions League in programma a Istanbul il 10 giugno. Prima, però, tanti elogi al Napoli di Spalletti, neo campione d'Italia:

«Ho capito che questa vittoria è stata il simbolo della città. Non era scontato vincere. Il Napoli lo ha fatto superando in classifica anche squadre più forti, quindi anche per questo è stata una vittoria vissuta come una gratificazione per tutto il tempo che si era dovuto aspettare».