La prima pagina del Mundo Deportivo in edicola giovedì 27 febbraio 2020 parla di Lautaro Martinez: il centravanti dell’Inter è finito da tempo nel mirino del Barcellona ma anche il Real Madrid è in piena corsa: “Florentino pronto a tutto per l’attaccante argentino dell’Inter e si intromette nell’interesse del Barcellona per il giocatore”, si legge sulla prima pagina del portale iberico.