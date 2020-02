Lautaro Martinez, giornata libera: grigliata sul terrazzo sotto al sole di Milano

Domenica sera non si è giocata la gara con la Samp per le disposizioni del Governo che sta cercando di arginare la diffusione del Coronavirus. Giornata comunque libera per gli uomini di Conte, come previsto. I giocatori nerazzurri torneranno ad allenarsi domani. Nel frattempo Lautaro Martinez ha approfittato delle ore di sole su un’insolita Milano per arrostire un po’ di carne sul terrazzo di casa sua. Così ha passato le sue ore libere insieme all’immancabile Agustina, la sua fidanzata. Tanti i commenti dei tifosi che hanno anche ironizzato su quanto sta accadendo in questo momento in Italia. “Ma la carne dove l’hai presa? All’Esselunga era finita…”.