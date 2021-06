Mediaset – Inter non svende: no a Psg e Atletico, cifre top per Hakimi e Lautaro

Lo stallo con il Psg nella trattativa per Hakimi ha un significato chiaro. L'Inter vuole ripianare il bilancio senza svendere

E quindi, il marocchino non parte per meno di 75/80 milioni così come la valutazione di Lautaro (l'altro indiziato per fare cassa, nel mirino dell'Atletico Madrid di Simeone) non è inferiore agli 85/90. Difficile, probabilmente impossibile, che restino entrambi in nerazzurro, uno dei due partirà in nome della stabilità economica ma se anche così fosse l'uscente in questione sarebbe il solo big sacrificato. Non poca cosa, va da sè, ma di certo non una smobilitazione.