Melo: “De Boer, quante cagate all’Inter. Barella mi fa impazzire. Dumfries fortissimo”

Ospite di Radio TV Serie A con RDS nel corso della trasmissione "Serie All Stars", Felipe Melo è tornato sulla sua esperienza all'Inter . Il brasiliano ha rimarcato ancora una volta il suo amore per i colori nerazzurri. "La mia vita è il calcio quindi guardo tutte le partite che posso. Ho giocato nella Juve, nella Fiorentina, ma io sono interista da quando sono bambino, tifo Inter. Purtroppo abbiamo pareggiato l'ultima gara col Bologna, potevamo vincere. Mancano ancora tante partite, quest'anno il campionato sarà più bello di quello dell'anno scorso, lotteranno 3-4 squadre per vincere lo scudetto. Questi punti persi adesso fanno la differenza dopo".

"Il centrocampo dell'Inter? A me piace tantissimo Dumfries, è un giocatore fortissimo che sta facendo benissimo. Mi piace troppo Barella, mi fa impazzire. È un giocatore che ha la cattiveria che deve avere, ha tecnica, fa gol. Hanno un centrocampo forte. Devono continuare così, l'Inter oggi lotta per lo scudetto. Quando c'ero io abbiamo fatto abbastanza bene, però non avevamo una rosa così ampia come oggi. L'Inter è una squadra forte, deve approfittare di questi momenti in cui può vincere. L'anno scorso in finale di Champions League, devo dire che l'Inter meritava di vincere, ha fatto meglio del Manchester City che è una squadra fortissima".