Mentana: “Inter-Verona? Se ti vogliono favorire, non ti danno certo un rigore al 99′”

Ha fatto discutere la spallata (non esiste alcuna gomitata come documentato da alcuni video) di Bastoni a Duda in occasione del 2-1 dell'Inter contro il Verona. Su Instagram Enrico Mentana commenta così la spallata del difensore nerazzurro e risponde a chi crede che l'Inter sia favorita dal Var: "Si poteva fischiare un fallo, oppure no".