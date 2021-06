Mentana: “Interspac? Non un sogno, ma una prospettiva. Vogliamo un club vicino ai tifosi”

A Sky Sport, Enrico Mentana, giornalista, tifoso nerazzurro e fra i più ferventi sostenitori di Interspac, ha parlato così

Nelle scorse ore, Carlo Cottarelli ha annunciato l'avvio formale del progetto Interspac, che punta a promuovere per l'Inter un modello di azionariato popolare in stile Bayern Monaco. A Sky Sport, durante la trasmissione "Calciomercato - L'Originale", Enrico Mentana, giornalista, tifoso nerazzurro e fra i più ferventi sostenitori dell'iniziativa, ha parlato così:

IDEA DIVERSA - "L'idea del sondaggio è chiedere ai tifosi se sono idealmente e non solo disposti a entrare nell'azionariato della loro squadra. Questo per cambiare la base dell'idea delle squadre di calcio, come accade, per esempio, nel Bayern Monaco. Questo potrebbe essere uno degli antidoti alla Superlega, servirebbe a recuperare il rapporto con la gente. Stiamo parlando di partecipazione azionaria, che può anche salire. Pensate a come potrebbe cambiare l'idea di calcio".