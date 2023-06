CorSera – Inter, è addio Dzeko. Carlos Augusto per Gosens, Correa dice no a…

Non sarà semplice convincere Correa a seguire le orme del collega. Il Tucu rifiuta un trasferimento a Istanbul, anzi a dirla tutta uno spostamento fuori dall’Italia. In procinto di sposare Chiara Casiraghi, figlia di Pierluigi, preferirebbe restare a Milano come quarta punta.

In uscita anche Gosens, verso la Bundesliga. I soldi risparmiati o incassati servirebbero per accaparrarsi Carlos Augusto dal Monza, come vice Dimarco e soprattutto Frattesi, l’obiettivo di mezza serie A. «Non chiedete a me quel che succede in futuro. Bisogna chiedere al direttore (cioè Giovanni Carnevali, ndr), sennò poi mi manda i messaggi e non va bene» ha dichiarato la mezzala che a fronte dei corteggiamenti di Milan, Roma e Juve preferisce l’approdo all’Inter. Sta per sfumare il sogno Koulibaly che sembra pronto a trasferirsi in Arabia Saudita”, si legge.