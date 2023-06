Mercato, Romano: “Inter e Salernitana lavorano per questo scambio in attacco”

E' trapelata ieri la notizia di un possibile ritorno all'Inter di Federico Bonazzoli, con il suo agente Tullio Tinti che ha confermato come sia il sogno del ragazzo. E questo sogno potrebbe avverarsi in estate: perché come riporta Fabrizio Romano, esperto di mercato, il club nerazzurro sta lavorando con la Salernitana per capire la fattibilità di uno scambio. Bonazzoli tornerebbe dunque dove è cresciuto, mentre in Campania ci andrebbe Gaetano Oristano dopo l'esperienza positiva al Volendam: contatti in corso.