Onana, giornata chiave: Ausilio incontra lo United. 50 mln più bonus, accordo vicino

Lo United si è convinto a investire fino a 50 milioni più bonus per piazzarlo al posto del bizzoso David De Gea. Per arrivare a mettere d’accordo il club nerazzurro e quello inglese non dovrebbero passare troppi giorni, e poi potrà partire l’altra parte della missione. L’Inter avrà, infatti, in mano le risorse per formulare una offerta articolata al Chelsea e riportare a casa una volta per tutte il figliol prodigo belga", riporta La Gazzetta dello Sport.