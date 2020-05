Mertens cerca casa a Milano: stretta finale dell’Inter, c’è un ultimo ostacolo da superare

Dries Mertens è sempre più vicino all’Inter: il pressing della dirigenza nerazzurra ha dato i suoi frutti, nella prossima stagione Antonio Conte potrà avere a diposizione una nuova freccia per il suo arco. Secondo Tuttosport, l’attaccante belga “è diventato senza ombra di dubbio l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo con un futuro svincolato“.

ULTIMO OSTACOLO – “Il rinnovo col Napoli, che sembrava cosa fatta a inizio marzo, si è arenato e i segnali che arrivano, anche dal Belgio, parlano di una separazione ormai scontata. Magari alla fine prevarrà il cuore e Mertens si legherà per la vita gli azzurri, ma oggi non è questa la sensazione generale. Anzi, il pressing dell’Inter – biennale da 5 milioni più bonus alla firma – pare aver scalzato non solo la proposta di De Laurentiis, ma anche una ricca offerta proveniente dalla Cina. Fra l’Inter e Mertens, quindi, pare esserci solo il Chelsea, che già a gennaio aveva provato a portarlo a Londra“.

L’INDISCREZIONE – “Parrebbe che il belga abbia chiesto a Lukaku un consiglio su dover cercare casa a Milano e ci sarebbe già un agente alla ricerca del giusto appartamento, magari sempre in zona City Life dove vive “Big Rom” e dove – forse – si potrebbe liberare l’appartamento di Lautaro Martinez“.